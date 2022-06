Reformen in Mönchengladbach : Die Zukunft der katholischen Kirche bleibt ungewiss

Mönchengladbach Beim Regionaltag ist über die Reformen in der katholischen Kirche in Mönchengladbach beraten worden. Das ist dort besprochen worden.

Wie die katholische Kirche in Mönchengladbach in einigen Jahren tatsächlich aufgebaut und strukturiert ist, bleibt auch nach dem Regionaltag in der Citykirche ungewiss. Nach den Beschlüssen des Bistums wird es Veränderungen geben, werden „pastorale Räume“ geschaffen, in denen die seelsorgerische Arbeit gebündelt wird.