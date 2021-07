Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach : Die Regionalforscher haben eine neue Chefin

Mönchengladbach Rüdiger Hamm, Gründer und Leiter des volkswirtschaftlichen Instituts, geht nach über zwei Jahrzehnten in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin Angelika Krehl ist ebenfalls Professorin an der Hochschule Niederrhein.

26 Jahre lang hat Rüdiger Hamm das Niederrhein Institut für Regional- und Strukturforschung der Hochschule Niederrhein (NIERS) geleitet. Jetzt geht der Professor für Volkswirtschaft, der das Institut selbst gründete, am 31. Juli in den Ruhestand. Für ihn wird Angelika Krehl übernehmen.

Die 34-Jährige ist seit Oktober 2020 Professorin für VWL und regionale und sektorale Strukturpolitik im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. In ihren Forschungsarbeiten beschäftigte sie sich bisher mit dem Verhältnis zwischen stadtregionaler Ökonomie, urbaner Raumstruktur und der Verfügbarkeit von Flächen unterschiedlicher Nutzungsart. „Ich möchte verstehen, wie Städte und Regionen funktionieren und was sie brauchen, um lebensfähig und lebenswert zu bleiben“, sagte sie.

Das NIERS passt ideal zu Krehls Profil: In den vergangenen Jahrzehnten wurden hier unter anderem die Abwanderung ausgebildeter Fachkräfte aus der Region, die regionalökonomischen Effekte des Fußballclubs Borussia Mönchengladbach, strukturschwache Quartiere und die Entwicklung der Gesamtregion zur Bildungsregion in den Blick genommen. Das Institut steuerte Themen, Analysen und Lösungsansätze bei. Hochschulpräsident Thomas Grünewald betonte bei der Übergabe der Instituts-Leitung via Zoom noch einmal die Wichtigkeit des NIERS für die Hochschule Niederrhein in ihrer regionalen Wahrnehmung als Forschungsstandort: „Die anwendungsorientierte Forschung und der Transfer in die Region werden im NIERS-Institut seit mehr als zehn Jahren vorbildlich umgesetzt“, sagte Grünewald.