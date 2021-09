Diskussionsrunde „Macht und Meinung“ in Mönchengladbach : Regierungssprecherin Ulrike Demmer diskutiert mit Lesern und Machern der Rheinischen Post

Diskussionsrunde „Macht und Meinung“ in Mönchengladbach

Mönchengladbach Sie spricht seit fünf Jahren für Bundeskanzlerin Angela Merkel und stellt sich nun den Fragen der Leser und Macher der Rheinischen Post: Bei der Runde mit Regierungssprecherin Ulrike Demmer geht es um „Macht und Meinung“ und das Verhältnis von Politik und Medien. Sie können dabei sein.

„Macht und Meinung“ und die Frage, wer Meinungen macht. Über diese spannenden Zusammenhänge können jetzt RP-Leserinnen und Leser mit Ulrike Demmer, der stellvertretenden Sprecherin der Bundesregierung und stellvertretenden Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, diskutieren. Die gebürtige Solingerin spricht seit 2016 für Bundeskanzlerin Angela Merkel . Sie ist nach Stationen unter anderem beim ZDF-Morgenmagazin, Spiegel und Focus jetzt oft in der Bundespressekonferenz und erklärt die Entscheidungen der Spitzenpolitiker.

Zu der Diskussionsveranstaltung am 16. September abends ab 18.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) in Mönchengladbach , im Gesellschaftssaal der frisch renovierten Kaiser-Friedrich-Halle, wird Ulrike Demmer live zugeschaltet. Gemeinsam mit Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post, und der Leitenden Regionalredakteurin, Denisa Richters, wird sich Demmer den Fragen der Gäste stellen.

Aber wie funktioniert die Zusammenarbeit? Welche Rolle spielt die Öffentlichkeitsarbeit des Bundespresseamtes in Berlin? Wie fühlt es sich an, für die mächtigste Frau der Welt zu arbeiten? Fragt die Bundeskanzlerin manchmal ihre Sprecherin um Rat? Fühlt sie sich auch als Teil der Regierung? Und wie überprüfen Journalisten in Zeiten von Social Media Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt? Über diese Fragen wollen Ulrike Demmer, Moritz Döbler und Denisa Richters mit Ihnen diskutieren.