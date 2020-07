Zeichen für Toleranz in Mönchengladbach : Regenbogenfahne weht zum ersten Mal an beiden Rathäusern

Mönchengladbach Der Christopher Street Day kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden, ein kleines Trostpflaster gibt es trotzdem: Die bunten Fahnen hängen zum ersten Mal nicht nur vor dem Rheydter Rathaus, sondern auch vor dem Rathaus Abtei.

In diesem Jahr wurden die Regenbogenfahnen in Mönchengladbach mit gleich zwei Premieren gehisst: Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners war zum ersten Mal dabei, außerdem hängen die bunten Flaggen nicht nur vor dem Rheydter Rathaus, sondern auch vor dem Rathaus Abtei. „Schön, dass jetzt an beiden Gebäuden die Regenbogenfahnen als Zeichen für Respekt und Tolerenz wehen“, sagte Reiners. Er wünscht sich, dass die Menschen Regenbogenfahnen aus eigener Initiative hissen. „Man kennt es aus Städten wie Amsterdam. Es wäre gut, wenn das auch Mönchengladbacher tun würden und damit ihren Haltung bekunden.“

Iris Pleske hat sich lange dafür eingesetzt, dass die bunten Flaggen auch in der Mönchengladbacher Innenstadt hängen dürfen. „Seit es den Christopher Street Day in Mönchengladbach gibt, haben wir regelmäßig Anträge gestellt“, sagte sie. Dass es nun endlich geklappt hat, setze ein wichtiges Zeichen für die Gleichberechtigung in der Stadt und sei ein großer Schritt in die richtige Richtung.