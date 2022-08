Kultur in Mönchengladbach : Diese Regeln gelten für Straßenmusiker in der Stadt

Zwei Musiker spielen im Bunten Garten Gitarre. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Wer in Mönchengladbach in der Öffentlichkeit singen und Instrumente spielen will, braucht dafür keine Anmeldung. Es gelten jedoch klare Regeln.

Wenn eine melancholische Gitarrenmelodie durch die Straße weht, emotionaler Gesang und tanzbare Rhythmen vom ersten Takt an zum Innehalten einladen, dann verleiht das dem Spaziergang durch die Stadt eine besondere Note. Allerdings nur, wenn die Straßenmusiker ihr Handwerk beherrschen. Städte wie München lassen deswegen nur Musiker in der Öffentlichkeit spielen, die vorher ihr Können unter Beweis gestellt haben.

In Mönchengladbach gibt es so eine Regelung nicht. Hier kann jeder seine Kunst präsentieren, ohne sich vorher anzumelden. Die Musiker müssen aber klaren Regeln folgen, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Mit Lautsprechern oder Verstärkern dürfen die Künstler in Gladbach nicht auftreten. Zudem orientiert sich die Stadt am Paragrafen 11 der Straßen- und Anlagenverordnung, der „Musikalische und schaustellerische Darbietungen“ regelt.

Straßenkünstlern ist es demnach nicht gestattet, Gottesdienste, Prozessionen, Begräbnisse, den Unterricht in Schulen oder die Ruhe in Krankenhäusern mit ihren Auftritten zu stören. Auch dürfen sie nur an Werktagen zu üblichen Geschäftszeiten spielen und müssen alle 20 Minuten ihren Standort wechseln. Instrumente und Gesang dürfen an der vorherigen Spielstätte dabei nicht mehr hörbar sein.