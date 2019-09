Veranstaltungshalle in Mönchengladbach : Red Box wird für eine Million Euro umgebaut

Veranstaltungshalle in Mönchengladbach

Die Red Box (oben im Bild) liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sparkassenpark. Foto: Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Der Sparkassenpark-Betreiber baut die Halle im Nordpark bis Oktober um. Es wird unter anderem eine neue Schallchutzdecke und eine neue Gastronomie geben. Eröffnung ist am 4. Oktober mit der Borussia-Revue.

Eine Veranstaltungshalle mit Platz für bis zu 2000 Menschen hat in Mönchengladbach stets gefehlt. Nun baut der Sparkassenpark-Betreiber die Red Box im Nordpark entsprechend um. Die Hockeypark-Betriebs GmbH hatte das frühere Theater im Nordpark (TiN) Anfang August von der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG gekauft. Nun stehen innerhalb kurzer Zeit eine Menge Bauarbeiten an, um die Halle für die neuen geplanten Veranstaltungen umzubauen. „Wir investieren rund eine Million Euro in den Umbau“, sagt Michael Hilgers, Geschäftsführer des Sparkassenparks.