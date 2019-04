Erfolgsaussichten abschätzen : Wann eine Klage gegen die Kündigung Sinn macht

In der zweiten Instanz muss man sich von einem Anwalt vertreten lassen. Foto: dpa/Volker Hartmann

Mönchengladbach Der Anwaltverein nennt Kanzleien fürs Rechtsgebiet.

„Bei einer ordentlichen Kündigung, also mit Kündigungsfrist, ist es meist sinnvoll zu klagen“, sagt Rechtsanwalt Michael Rost, Vorsitzender des Anwaltvereins. Oft informiere der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter gar nicht, warum er ihm kündige. Ohne den Kündigungsgrund zu kennen, könne man aber nicht sicher wissen, ob die Kündigung rechtmäßig ist. Sie kann auch wegen Formfehlern unwirksam sein. „Bei einer fristlosen Kündigung hängt es vom Einzelfall ab, ob sich eine Klage lohnt“, fügt Rost hinzu.

Wer eine Klage erwäge, so der Verein, dem könne eine Beratung bei einem Anwalt oder einer Anwältin für Arbeitsrecht helfen – unter anderem, um die Erfolgsaussichten einzuschätzen. Eine Kündigungsschutzklage könne man theoretisch auch ohne Rechtsanwalt erheben. Gehe der Rechtsstreit in die zweite Instanz und werde vor einem Landesarbeitsgericht verhandelt, sei es jedoch Pflicht, sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen. Vor dem Arbeitsgericht müsse jeder seinen Anwalt bezahlen – auch die Partei, die das Verfahren gewinnt. Wer rechtschutzversichert ist, müsse sich darum keine Sorgen machen, teilt der Verein weiter mit.

Musik in Mönchegladbach

Musik in Mönchegladbach : Konzert zum Abschluss der Jüdischen Kulturtage

Polizei in Mönchengladbach ermittelt

Polizei in Mönchengladbach ermittelt : Wieder Brückenwerfer auf der A 61

„Ein Rechtsanwalt geht unvoreingenommen an den Fall heran und wahrt Distanz“, sagt Rechtsanwalt Michael Rost. Das kann nützlich sein, wenn bei den streitenden Parteien die Emotionen vor Gericht hochkochen. Zudem verfügten Anwälte über Erfahrung mit Kündigungsschutzfällen und Verhandlungsgeschick, so Rost. Nach einer Kündigungsschutzklage kommt es oft gar nicht zu einem Urteil. Ein Großteil der Verfahren wird gütlich geeinigt. In rund der Hälfte der Fälle einigen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf eine Abfindung.