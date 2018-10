Mönchengladbach: Rechtsanwälte auf der Focus-Liste

Mönchengladbach Auf Basis von Kollegen-Empfehlungen ermittelt das Nachrichtenmagazin jedes Jahr die Top-Anwälte in Deutschland.

Einzige Frau in der Runde ist Monika Mittendorf. Sie wird als Fachanwältin für Familienrecht empfohlen – und das bereits zum vierten Mal. Sie ist seit 27 Jahren in Mönchengladbach als Rechtsanwältin aktiv, seit fünf Jahren in ihrer eigenen Kanzlei. Zuvor war sie 22 Jahre bei der Kanzlei Kapellmann und Partner.

Die wird in der Liste übrigens erneut als Top-Wirtschaftskanzlei in Deutschland ausgezeichnet. Außerdem wird Kapellmann und Partner – die Kanzlei ist außer am Stammsitz Mönchengladbach auch in Düsseldorf sowie an vier weiteren Standorten in Deutschland und mit einem EU-Büro in Brüssel vertreten – in den Fachbereichen Baurecht, Immobilienrecht, Kartell- und Wettbewerbsrecht empfohlen. Insgesamt arbeiten 130 Rechtsanwälte für Kapellmann.