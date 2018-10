Mönchengladbach: Rechter Ratsherr nach "Kopftuch-Tussi" vor Gericht

Mönchengladbach Laut Anklage soll Ratsherr Dominik Roeseler eine Frau ohne ihr Wissen bei der Arbeit fotografiert haben. Das Bild stellte er laut Anklage mit beleidigenden Kommentaren ins Internet.

Obwohl Roeseler bislang nur äußerst selten an Ratssitzungen teilnimmt, provozierte er auch dort schon. Nach einer abschätzigen Bemerkung zum Thema Flüchtlinge verließen Politiker im August 2017 den Sitzungssaal. Seine notwendige Unbescholtenheit als Ratsmitglied hat Roeseler trotz allem noch nicht verloren. Ein Mandatsverlust komme nach den Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes nur in Frage, wenn Roeseler nicht mehr mit Hauptwohnung in Mönchengladbach gemeldet wäre oder – infolge Richterspruchs – keine Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter mehr besäße. Dafür, so teilt ein Stadtsprecher mit, müsste Roeseler zu einer längeren Freiheitsstrafe (in der Regel über ein Jahr) verurteilt werden. Doch das ist er nicht. Der 39-Jährige wurde sogar in einem Fall, der zurzeit beim Oberlandesgericht liegt, in zwei vorausgegangenen Instanzen freigesprochen. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, öffentlich zur Begehung einer Straftat aufgefordert zu haben. Er soll ein Video von Migranten vor dem Tunnel zwischen Calais und Dover gepostet und dazu geschrieben haben: „Einfach draufhalten. Wenn die ersten Illegalen durch die Luft fliegen und tot im Graben liegen, überlegen die sich das zweimal...“ Das Landgericht begründete den Freispruch unter anderem damit, dass man Roeseler nicht nachweisen könne, dass er „mit seinem Posting die ernsthafte Absicht verfolgt habe, dazu aufzufordern, Flüchtlinge zu überfahren“. Außerdem hieß es: „Beim Angeklagten handelt es sich um einen außerhalb des Mönchengladbacher Raums weitgehend unbekannten Provinzpolitiker, so dass für Lkw-Fahrer keinerlei Anlass ersichtlich ist, dessen Facebook-Seite aufzurufen.“