Mönchengladbacher Hilfe für die Kriegsopfer : Realschüler sammeln Geld für die Ukraine

Die Spendenaktion der Schülerversammlung Realschule an der Niers zugunsten der Menschen in der Ukraine war erfolgreich. Viele beteiligten sich. Foto: Amadeus Beberok

Mönchengladbach Der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der dort lebenden oder nach Deutschland geflüchteten Menschen beschäftigt die Schülerinnen und Schüler der Realschule an der Niers sehr.

(RP) „Wir bekommen tagtäglich in den Medien mit, wie viele Menschen ihre Heimat verlassen, andere bleiben dagegen aus unterschiedlichsten Gründen im Kriegsgebiet“, so die Schülerversammlung. Die Jugendlichen wollten einen Beitrag zur Unterstützung leisten und haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Dem Aufruf sind viele gefolgt. „Am Ende unserer zweiwöchigen Spendenaktion sind so insgesamt 564 Euro zusammengekommen“, freuen sich die Initiatoren der Aktion. „Wir sind wirklich überwältigt, dass so viele von unseren Schülerinnen und Schülern einen Beitrag leisten wollen, um den Menschen zu helfen.“

Um sowohl den Betroffenen in der Ukraine als auch den Geflüchteten in Deutschland zu helfen, wurde die Summe von 564 Euro aufgeteilt: Ein Teil des Geldes ist an die „Aktion Deutschland hilft” gespendet worden, der andere Teil wird an eine lokalen Organisation in Mönchengladbach übergeben, die sich um ukrainische Flüchtlinge kümmert.