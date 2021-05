Einer der Gäste im „Rossini“ war Frank Wollbrandt: Er wollte den ersten Tag mit Gastronomie-Öffnung nicht verpassen und hat sich am Morgen extra testen lassen. „Ich sitze sehr gerne unter Leuten hier in Rheydt. Ich koste das gerade aus, dass man sich wieder etwas an das normale Leben gewöhnen kann“, sagt Wollbrandt.