Indoor-Sport in Mönchengladbach : Springen, klettern und bowlen – mit Abstand

Gut vorbereitet: Geschäftsführer Lasse Buschmann in der Trampolinhalle Hi-Fly in Mönchengladbach. Foto: Thomas Grulke

Mönchengladbach Ob Trampolinpark, Kletterkirche oder Bowlingcenter: Viele Indoor-Freizeitaktivitäten in Mönchengladbach sind nach der Corona-Pause wieder möglich. Noch hält sich die Resonanz aber in Grenzen. Wir geben einen Überblick, was Besucher beachten müssen.

Die Fitnessstudios haben bereits seit einigen Wochen wieder geöffnet, die Schwimmbäder nachgezogen. Und viele Vereinssportler sind auch wieder ins Training zurückgekehrt – sowohl im Freien als auch in der Halle. Doch wie sieht es mit Sport- und Freizeitaktivitäten in der Stadt aus, die in Hallen angeboten werden und vielleicht nicht auf den ersten Blick einer genauen Kategorie zuzuordnen sind. Was hat wieder geöffnet, was müssen Besucher beachten, und wie ist die Resonanz nach der Corona-Pause? Eine Auswahl.

Trampolinpark Das Hi-Fly an den Holter Sportstätten hat sich acht Wochen lang auf seine Wiedereröffnung vorbereitet. Seit dem 23. Mai kann wieder nach Lust und Laune gesprungen werden. Der Re-Start verlief jedoch schleppend. Geschäftsführer Lasse Buschmann hat mit seinem Team die zulässige Besucherzahl auf 75 Sportler halbiert, derzeit besteht jedoch kein Platzmangel. Indes bittet das Hi-Fly um Online-Vorabbuchungen, damit das Personal bei Bedarf aufgestockt werden kann. Dieses hat sich gründlich auf die Wiedereröffnung vorbereitet.

„Neben einer grundsätzlichen Sicherheits- machen wir nun eine Hygieneeinweisung, es gibt nur einen Ein- und einen Ausgang für die Halle und zudem geänderte Wege-Abläufe sowie überall Desinfektionsspender“, sagt Buschmann. Da eh immer nur eine Person pro Trampolin erlaubt sei, werde auch die Abstandsregel eingehalten, fügt er hinzu. Zudem reinigt das Personal alle zwei Stunden die Flächen, mit denen die Springer in Berührung kommen. An einer Attraktion namens Trapez ist die Stange, an der man sich festhält, mit einem speziellen Kupfer-Tape versehen, dass zu 99 Prozent virenfrei sein soll. Und für die Cardio Wall, an der die Reaktionsschnelligkeit getestet werden kann, liegen extra Handschuhe bereit. „Bis auf ein Modul stehen alle Attraktionen zur Verfügung, es gibt auch ansonsten keine Einschränkungen“, sagt Buschmann. Langsam nehmen die Buchungen auch wieder zu, zudem ist die Besuchertribüne wieder geöffnet. Auch Geburtstage mit bis zu zehn Personen plus zwei Betreuern sind wieder möglich. Alle Informationen gibt es unter www.hi-fly.de.

In der Kletterkirche in Waldhausen darf derzeit nur in jeder zweiten Sicherungslinie geklettert werden. Foto: Jana Bauch (jaba)

Kletterkirche Im Klettersport ist das Thema Absichern und Rücksicht immer präsent. „Genauso respektvoll und vernünftig verhalten sich auch unsere Gäste und beachten die Abstands- und Hygieneregeln“, sagt Geschäftsführer Klaus Fasbender. Etwa 30 bis 40 Kletterer kann er derzeit in die Kletterkirchen lassen, neben einen Check-In gibt es auch ein Check-Out, um genau zu dokumentieren, wie viele Personen gerade aktiv sind. „Bislang ist es noch nicht vorgekommen, dass Gäste länger warten mussten. Es sind überwiegend die Abo-Kunden, die schon wieder regelmäßig kommen“, sagt Fasbender. So gibt es in der Haupthalle und dem Boulderbereich genug Platz für alle, auch wenn derzeit nur in jeder zweiten Sicherungslinie geklettert werden darf. Zur bestmöglichen Desinfektion benutzen die Kletterer nun Flüssigmagnesium, das sowohl Grip bietet als auch desinfiziert. Weitere Maßnahmen sind auf der Internetseite www.kletterkirche.de veröffentlicht.

Bowling Die Bowling Lounge an der Gartenstraße verzeichnet seit Ende der vorvergangenen Woche wieder mehr Anfragen, nachdem der Re-Start zunächst sehr schleppend verlaufen war. Derzeit haben der Bowling- sowie der Billardbereich und die Gastronomie geöffnet. „Beim Bowling können wir jede zweite Bahn anbieten, an jeder können acht Personen spielen“, sagt Geschäftsführer Igor Boguslavski. Speisen und Getränke werden derzeit nicht bis zur Bahn, sondern nur bis zur Empore dahinter gebracht. Zudem wird jede Kugel, die der Gast zu Beginn erhält, danach von den Mitarbeitern desinfiziert. Auch in der Bowling Lounge wird um eine Reservierung gebeten. Alles Wissenswerte gibt es unter www.mg-bowlinglounge.de.

An diesem Modul im Hi-Fly können die Sportler von nun an mit Handschuhen ihre Reaktionsschnelligkeit testen. Foto: Alexandra Höner