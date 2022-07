Raubversuch in Mönchengladbach : Mann bedroht 18-Jährigen mit Schlagstock

Raubversuch in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Bundespolizei hat einen Tatverdächtigen fassen können. Die Beamten fanden bei ihm auch Drogen und Zubehör.

Nach einem Raubversuch am Montag, 25. Juli, gegen 17.45 Uhr in einer Unterführung an der Erzbergerstraße/Lürriper Straße hat die Bundespolizei einen Tatverdächtigen aufgegriffen.