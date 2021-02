Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Raubüberfall auf Tankstelle und Angriff auf Kioskangestellten

Die Polizei Mönchengladbach meldte am Mittwoch zwei Überfälle. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Zwei bewaffnete Männer haben am Mittwochmorgen in Dahl die Angestellte einer Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht. Und in Odenkirchen wurde ein 23-Jähriger geschnappt, der einen Kioskmitarbeiter attackiert hatte.

Die Polizei meldet einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle und einen Angriff auf einen Kioskangestellten. Im ersten Fall sucht die Polizei noch Zeugen. Am Mittwoch gegen 6.30 Uhr betraten zwei Männer den Kassenbereich einer Tankstelle an der Rheydter Straße. Laut Polizeibericht bedrohte einer der beiden Täter eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Währenddessen hielt sich sein Komplize im Eingangsbereich der Tankstelle auf. Mit der Kassenlade suchten die beiden Männer zu Fuß das Weite. Ihre Flucht führte über die Brunnenstraße. Danach verlor sich ihre Spur. Auch eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Bei dem bewaffneten Täter handelt es sich um einen dunkelhäutigen Mann, etwa 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle, kurze, lockige Haare. Der Mann, der laut Zeugenbeschreibung ein afrikanisches Erscheinungsbild hatte, aber akzentfrei deutsch sprach, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Der gleich alt wirkende und ebenfalls dunkelhäutige Komplize, circa 1,65 Meter groß und schlank, war bekleidet mit eng anliegender schwarzer Sporthose, grüner Übergangsjacke und weißen Sportschuhen sowie Halstuch oder Schal.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161 290. Insbesondere gilt diese Bitte für eine Frau und einen Mann, die unmittelbar vor der Tat in der Tankstelle waren und die Täter möglicherweise gesehen haben.

Am Dienstag hatte die Polizei einen 23-Jährigen gestellt, der gegen 13.30 Uhr in Odenkirchen am Stapper Weg einen Kioskangestellten berauben wollte. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-jährige Mitarbeiter gerade damit beschäftigt, eine Warenlieferung für den Kiosk aus seinem Auto herauszuladen, als der 23-Jährige sich ihm von hinten näherte. Er schlug ihn laut Polizei mit der Faust gegen den Kopf und versuchte, ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Der 20-Jährige wehrte sich und hielt die Tasche fest. Im Kiosk hörte der Verkäufer die Rufe seines Mitarbeiters vor der Tür und eilte nach draußen. Daraufhin ließ der 23-Jährige von dem 20-Jährigen ab und ergriff ohne Beute die Flucht. Er lief in Richtung Geistenbecker Straße davon.

Der Kioskbetreiber verständigte umgehend die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Durch koordinierte Fahndungsmaßnahmen und Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Täter in der Nähe gestellt und festgenommen werden. Ein Haftrichter erließ am Folgetag, also am Mittwoch, einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-jährigen Beschuldigten.

(RP)