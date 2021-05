Opfer wird zum Täter : Raubopfer beißt, schlägt und verletzt Polizisten

Mönchengladbach Eine Gruppe von Männern prügelte einen 32-Jährigen in Mönchengladbach zu Boden. Auf der Polizeiwache wurde der Angegriffene aber selbst zum Angreifer.

Ein 32-Jähriger wurde am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr Opfer eines Raubs an der Johannesstraße in Hardterbroich-Pesch. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Laut Zeugenaussagen schlugen mehrere männliche Personen auf den Mann ein, nutzten dafür auch einen Gürtel und prügelten mit diesem, bis der Angegriffene auf den Boden fiel. Auch dann sollen die Täter noch nicht von ihm abgelassen haben, ihm die Jacke entrissen und mit einem Auto in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Nach eigenen Angaben sollen sich in der Jacke Geld im dreistelligen Bereich sowie Drogen befunden haben.