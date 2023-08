Rabaue in Mönchengladbach Kölsche Tön krönen den NEW-Musiksommer

„Karneval im Sommer“ – so hieß es in der Konzertmuschel an der Kaiser-Friedrich-Halle (KFH). Mit dem Auftritt der Rabaue ging der sechsteilige NEW-Musiksommer auf die Zielgerade. Mit „Denn wenn et Trömmelche jeht“ von De Räuber zündet die Band am Sonntagmorgen um 11 Uhr – für Sänger Alexander Barth „eine echte Herausforderung“ – gleich zu Beginn den ersten Karnevalshit.