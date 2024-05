Straftat in Mönchengladbach Raub auf Kirmesgelände in Rheydt

Drei unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz an der Straße Gracht am Donnerstag, 9. Mai, gegen kurz nach 13 Uhr einen Elfjährigen mit einem vorgehaltenen Messer aufgefordert, seine Umhängetasche herauszugeben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach dem Raub flüchteten sie in Richtung Dorfbroicher Straße.