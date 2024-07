Zeugensuche in Mönchengladbach Raub an der Hindenburgstraße

Ein Mann hat am Dienstag, 9. Juli, gegen 16.30 Uhr einer 45-Jährigen die Goldkette geraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Fremde ihr die Goldkette unvermittelt vom Hals gerissen haben und weggelaufen sein. Da sich zu diesem Zeitpunkt viele Menschen in der Innenstadt befanden, konnte die Frau keine Personenbeschreibung abgeben.