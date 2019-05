Nager in Mönchengladbach : Rattenbefall oft an Containern mit wilden Müllhalden

Mönchengladbach In diesem Jahr sind bisher 240 Meldungen von Bürgern über Ratten bei der Stadt eingegangen. Die Tendenz steigt. Das liegt aber nicht daran, dass es mehr Tiere gibt.

Bei der Stadt steigen mit den wärmeren Temperaturen im Frühling die Rattenmeldungen von Bürgern. Bis Ende April sind in diesem Jahr insgesamt 240 Meldungen bei der Stadt eingegangen. In allen Fällen wurde eine Firma damit beauftragt, Giftköder auszulegen. Die Zahl der Anrufe von Bürgern, die die Nager entdeckt hatten, lag im Januar bei 47, im Februar bei 66, im März bei 60 und stieg auf 67 im April. „Natürlich wird die Zahl der Meldungen jetzt steigen. Bürger bieten mit nicht fachgerechter Entsorgung der Grillabfälle, wilden Müllkippen und sorglos hinterlassenen Picknickplätzen ein Schlaraffenland für die Ratten“, warnt Stadtsprecher Dirk Rütten. Es gebe aber nicht mehr Ratten als sonst in der Stadt, nur weil Bürger im Frühjahr öfter in der Natur unterwegs sind und dabei auch vermehrt auf die Nager stoßen.