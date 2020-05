Verfahren in Mönchengladbach : Ratsherr Roeseler wegen Volksverhetzung vor Gericht

Mönchengladbach Mit einem Tweet über Gewalttätigkeit von Flüchtlingen soll sich Roeseler laut Staatsanwaltschaft der Volksverhetzung schuldig gemacht haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, zwei Bekannte dazu aufgefordert zu haben, einen Schweinekopf vor einer Moschee zu platzieren.

Es gibt noch eine weitere Anklage gegen Roeseler, über die das Amtsgericht noch nicht entschieden hat. Darin wird ihm Anstiftung zur Beleidigung vorgeworfen. In diesem Verfahren geht es um das Platzieren eines Schweinekopfes vor der Moschee an der Mittelstraße im Mai vergangenen Jahres. Roeseler soll Mittäter dazu angestiftet haben – kurz vor seiner Demonstration unter dem Motto „Wir wollen keine Salafistenschweine“. Roeseler soll in Chats zwei gesondert Angeschuldigte mehrfach an die zeitnahe Umsetzung des Plans erinnert haben. Ein Mitangeschuldigter soll darüber hinaus „Odin statt Allah“ und Hakenkreuze an die Moschee gesprüht haben. Auf Anfrage unserer Redaktion bestreitet Roeseler diesen Vorwurf: „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Art Auftrag von mir oder vom Vorstand unseres Vereins.“ Bei den hauptsächlich Angeschuldigten handele es sich um ehemalige Vereinsmitglieder von „Mönchengladbach stellt sich quer“. Er verwahre sich dagegen, „in die Nähe solcher Leute gestellt zu werden“ und habe „mit Nazis und deren Weltbild nichts zu tun“.