Politik in Mönchengladbach So kurios arbeitet Künstliche Intelligenz im Rats-TV

Weil die Politiker im Stadtrat in der realen Geschwindigkeit recht schnell sprechen, würde dadurch die Untertitelung ohne Chance darauf, gelesen zu werden, vorbeirasen. Deshalb wird das Ganze da etwas langsamer abgespielt, was zur Folge hat: Die Stimmen sind tiefer und leiern. Dazu erlaubt sich die Untertitelung hier und da einen Fehler, wobei hier die Künstliche Intelligenz (KI) wohl Anklage erheben würde gegen die undeutliche Aussprache. Wenn Torben Schultz (Linke) etwa das Wort „Landessatzung“ in den Mund nimmt, urteilt die KI, er habe „Landesärzten“ gesagt.