Beratung mit Denkmalschutz in Mönchengladbach Wird die Rathaustreppe nach den Spuck-Übergriffen gesperrt?

Das Wetter lädt immer noch ins Freie ein. Doch im Rathauskeller traut sich kaum noch ein Gast an die Stehtische in der Außengastronomie. Denn von oben droht „Unheil“. Wie Zeugen berichten, bewerfen Kinder und Jugendliche, die den Treppenaufgang zum Rathaus Rheydt als Treffpunkt nutzen, Kellner und Gäste mit leeren Bierdosen und Kunststoffflaschen. Sie schnipsten Zigarettenkippen auf Teller und spuckten in Gläser. Beschwerden gab und gibt es viele, und darauf reagierte die Politik.