Großprojekt in Mönchengladbach : Neues Rathaus soll 2022 beschlossen sein

Der Entwurf eines neuen Rathauses in Rheydt in der Draufsicht: Gut zu erkennen sind die drei geplanten Baufelder. Foto: Stadt Mönchengladbach/sop architekten GmbH, Düsseldorf

Mönchengladbach An dem Großprojekt in der Rheydter Innenstadt wird noch immer in mehreren Varianten geplant. Unter anderem geht es um die benötigte Fläche und das Karstadt-Gebäude. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung soll dann im ersten Halbjahr 2022 vorliegen.