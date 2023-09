Rathaus-Neubau in Mönchengladbach Stadt-Personal fordert schnelle Rathaus-Entscheidung

Mönchengladbach · Schimmel, überhitzte Arbeitsplätze, undichte Fenster und Türen – den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung reicht es: In einem offenen Brief prangert der Personalrat die schleppenden Beratungen der Rathaus-Neubaupläne an und appelliert an die Fürsorgepflicht der Politiker. Wie es damit im Hauptausschuss weitergeht.

So sieht der jüngste Entwurf für einen kleineren Neubau in Rheydt aus. Foto: sop architekten; Visualisierung: moka-studio

Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung haben die schleppenden Beratungen zu einem Rathaus-Neubau scharf kritisiert. In einem offenen Brief an die Ratsfraktionen forderten der Personalrat und die Schwerbehindertenvertretungen von den Ratsmitgliedern, „den weiteren Prüfungen und Planungen nicht im Wege zu stehen“.