Netzwerktreffen der Rheinischen Post Frühlingsstimmung bei „MG ist IN“

Fürs Training waren die Experten des Sportparks Hi-Fly zuständig: Auf einem „Skill Court“ konnten Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Koordination spielerisch trainiert werden. Möglicherweise ist das auch alles künftig in irgendeiner Form in der neuen Zentralbibliothek möglich. Brigitte Behrendt, Chefin der Bibliothek, wollte noch nicht viel verraten. Der Bau ist jedenfalls fertig, und in Kürze steht der Umzug an. „Wir können uns auf eine sehr vielfältige Bibliothek freuen mit einer tollen Aufenthaltsqualität“, kündigte Behrendt an. Innen sei alles fertig für den Einzug der Medien, auch wenn außen noch der Bauzaun stehe. „Die Gladbacher können sich auf eine Bibliothek mit vielen unerwarteten Dingen in den vielen Räumen freuen.“