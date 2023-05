Nach Baustopp in Mönchengladbach Karstadt-Haus als Rathaus-Ersatz

Nach dem Stopp der Neubau-Pläne für ein neues Rathaus in Rheydt rückt das leer stehende Karstadt-Gebäude am Rheydter Markt in den Fokus. Dort sollen schnell Verwaltungsmitarbeiter untergebracht werden, die bisher in Gebäuden mit erheblichem Sanierungsstau arbeiten. In einem Brief an die Ratsfraktionen schrieb Oberbürgermeister Felix Heinrichs, dass kurzfristig die „Belegung des Karstadt-Gebäudes als wichtiger Frequenzbringer zur Belebung der Rheydter Innenstadt eine wesentliche Rolle“ spiele. „Bis wir eine mittelfristige Lösung haben für das Rathaus, dürfen wir das Karstadt-Gebäude nicht leer stehen lassen“, sagte Heinrichs dazu.