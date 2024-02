Auszeichnung für Mönchengladbacherin Rat wählt Monika Bartsch zur Ehren-OB

In ihrer Amtszeit fielen die Weichenstellungen für die Erschließung und Entwicklung des ehemals militärisch genutzten Nordparks zu einem Businesszentrum, der Bau des Borussia-Parks, der 2004 eröffnet wurde, und der Hockey-Arena, die zu den modernsten Hockey-Spielstätten Europas zählt und heute als Sparkassenpark beliebte Konzertstätte sogar für Weltstars ist. Sie setzte sich stark für die Bewerbung zur Austragung der Hockey-Weltmeisterschaft 2006 in dem Stadion ein. Weitere Meilensteine in ihrer Amtszeit waren die erfolgreiche Teilnahme an der Euroga 2002 und die dezentrale Landesgartenschau, der Bau des Vitusbades in der City-Ost, nachdem das Zentralbad an der Fliethstraße abgebrannt war, sowie die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen „Wienands-Geländes“ an der Dahlener Straße in Rheydt zu einem Dienstleistungszentrum.