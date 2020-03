Entscheidungen in Mönchengladbach : Rat und IHK stimmen für Olympische Spiele in der Region

Mönchengladbach Die Politiker im Rat waren einstimmig für Bürgerbeteiligung im Land, die Linke ist aber Gegner der Initiative. Sportmanager Michael Mronz überzeugte die Mitglieder der IHK-Vollversammlung mit dem Konzept Rhein-Ruhr-City 2032.

Die Stadt will die Olympischen Spiele im Jahr 2032 in der Region Rhein und Ruhr und damit die Hockey-Wettbewerbe in Mönchengladbach sehen. Das hat am Mittwoch der Rat beschlossen. Einzig die Fraktion der Linken stimmte gegen den Punkt, die Verwaltung möge das Projekt unterstützen. Einigkeit herrschte hingegen darin, dass das Land eine Bürgerbeteiligung einleiten möge. Zuvor hatte der Hauptausschuss der Stadt bereits ähnlich abgestimmt.