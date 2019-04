Verena Jahreiß hilft : Rat und Beistand für Krebspatienten

Verena Jahreiß (links) kennt die Sorgen und Nöte von Krebspatienten sehr gut. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Rheydt Die Beratungsstelle des Paritätischen hilft bei finanziellen und seelischen Nöten. Sie ist auf Spenden angewiesen.

Von Angela Rietdorf

Verena Jahreiß liebt ihre Arbeit. „Manchmal kann ich in einer Stunde viel Leichtigkeit herstellen“, sagt die Sozialwissenschaftlerin, die für die Krebsberatung im Paritätischen Zentrum in Rheydt zuständig ist. Sie weiß um die psychischen Belastungen der an Krebs Erkrankten. Aber auch um den Kampf mit der Bürokratie, der für Kranke so erschöpfend sein kann. Deshalb kann die Beraterin manchmal scheinbar tonnenschwere Probleme aus dem Weg räumen. Sie kennt die Möglichkeiten, finanzielle Hilfen zu beantragen, lässt sich von Anträgen auf Schwerbehinderung nicht erschrecken und weiß, welche Leistungen den Kranken zustehen.

In Jahreiß’ Büro gibt es säuberlich beschriftete Ablagekörbe. „Härtefonds“ steht zum Beispiel darauf oder „Arbeitslosengeld II“. „Im vergangenen Jahr habe ich 28.000 Euro für Klienten aus den Härtefonds der Deutschen Krebshilfe und des Bundespräsidialamtes beantragt und bekommen“, sagt die Beraterin. Krebs löst nicht nur physische und psychische Krisen aus, auch finanziell kann es zu Problemen kommen. Das Krankengeld beträgt nur noch 60 Prozent des Lohns, bei einem Alleinverdiener mit Familie kann das schon problematisch sein.

Info Krebsberatungsstelle im Paritätischen Zentrum Adresse Friedhofstraße 39 Sprechzeiten Montag 10 bis 14 Uhr; Donnerstag 14 bis 17 Uhr; weitere Termine nach Vereinbarung Kontakt 02166 - 923940;

krebsberatung@pariteam-mg.de

Auch die psychoonkologische Beratung ist ein wichtiges Angebot der Krebsberatungsstelle. Denn die Krankheit löst Ängste aus. „Die Krebserkrankung zerstört den Zukunftsmodus, in dem wir alle leben“, sagt Jahreiß, die eine zertifizierte psychoonkologische Fortbildung absolviert hat. „Der Tod wird plötzlich sehr konkret.“ Das Gefühl der Endlichkeit trennt einen Partner vom anderen. Mitunter bricht die Kommunikation in dem Moment zusammen, in dem sie besonders wichtig wäre. Hinzu kommt die Veränderung des Körpers. Ein künstlicher Darmausgang oder eine Brust-OP stellen Betroffenen vor große seelische Herausforderungen. Auch die Chemotherapie belastet nicht nur körperlich, sondern auch auch psychisch, etwa durch den mit ihr verbundenen Haarausfall.

In den Krankenhäusern stehen Psycho-Onkologen zur Verfügung, um Ängste und Sorgen der Patienten zu besprechen. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus aber gibt es kein Anrecht mehr auf diese Leistungen. Niedergelassene Psycho-Onkologen sind jedoch dünn gesät. Ein ambulantes weiterführendes Konzept ist aber von großer Bedeutung. „Deswegen bieten wir unseren Patientinnen an, auch nach der Entlassung unser psycho-onkologisches Angebot weiter zu nutzen“, sagt Chefärztin Prof. Ulrike Nitz vom Brustzentrum Niederrhein des Krankenhauses Bethesda.

Aber längst nicht alle Krebskranken können weiter auf die Psycho-Onkologen der Kliniken zurückgreifen. Umso wichtiger sind Beratungsstellen wie die des Paritätischen mit ihrem kostenlosen Angebot, das jedoch eine gesicherte Finanzierung benötigt. Das Land NRW hat für 2019 eine halbe Million Euro für die mehr als 20 Krebsberatungsstellen im Land zur Verfügung gestellt. Das deckt aber nur einen kleinen Teil der Kosten. „Noch immer sind wir auf Spenden angewiesen und erbringen einen großen Anteil der Kosten durch Eigenmittel, um unser Beratungsangebot aufrecht zu halten“, sagt Marko Jansen, Geschäftsführer des Paritätischen Mönchengladbach, der Trägerorganisation der Krebsberatungsstelle.