Bürgerentscheid in Mönchengladbach vom Tisch : Rat stimmt Bürgerbegehren gegen Schulschließungen zu

Bürgerentscheid in Mönchengladbach vom Tisch

Mönchengladbach Im Mai wird es nun doch keinen Bürgerentscheid über die Schließungen der Hauptschulen Kirschhecke und Neuwerk geben. Der Stadtrat folgte am Mittwoch dem Bürgerbegehren, das mehr als 17.000 Unterschriften für den Erhalt der Schulen gesammelt hatte.

Die Schließung der Hauptschulen Kirschhecke und Neuwerk durch die Stadt ist zumindest vorerst vom Tisch. Der Stadtrat gab am Mittwochnachmittag mit großer Mehrheit dem Bügerbegehren nach, das die im Oktober durch die Ampel-Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP beschlossene auslaufende Schließung der beiden Hauptschulen rückgängig machen wollte. Dem gab der Stadtrat am Mittwoch mit seinem Entschluss nach, CDU, Grüne und FDP stimmten dafür, die SPD blieb bei ihrem Entschluss. Die Ampel-Mehrheit im Stadtrat stimmte dabei getrennt ab. Auf diese Weise ist ein Bürgerentscheid in dieser Frage abgewendet, der für den 15. Mai parallel zur Landtagswahl angestanden hätte und bei dem alle Wähler zur Abstimmung aufgerufen gewesen wären.