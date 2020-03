Kostenpflichtiger Inhalt: Baustelle in Mönchengladbach : Busbahnhof-Fläche vor dem Verkauf

So wird der Busbahnhof schon in Kürze nicht mehr aussehen: Bis Sommer 2021 soll er abgerissen werden. Auch Haus Westland (links) soll den „19 Häusern“ weichen. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Der Rat könnte in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch rund 5400 Quadratmeter Fläche an den Investor der „19 Häuser“ verkaufen. Die FDP verlangt vorher mehr Planungsdetails, die Grünen mehr Bürger-Dialog.