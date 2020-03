Beteiligung der NEW in Mönchengladbach : „Sven“: Gutachten soll Schuldfrage klären

Mönchengladbach Ein externer Gutachter soll prüfen, ob und wenn ja gegen wen Haftungsansprüche stehen. Der Rat stimmte fast einstimmig zu.

Die missglückte Beteiligung der NEW AG an der Entwicklung des Elektroautos „Sven“ hinterlässt einen Verlust in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Wie NEW-Vorstand Frank Kindervatter am Mittwoch im Rat sagte, werde die Rückabwicklung wie gefordert bis Ende März vollendet sein. Die sieht vor, dass der Mitgesellschafter am „Sven“-Entwickler, der Aachener Automobilzulieferer FEV GmbH, die NEW-Anteile übernimmt und die noch vorhandenen Rücklagen in der Gesellschaft aufgeteilt werden. Die NEW hatte 2,5 Millionen Euro Wagniskapital eingebracht und erhält jetzt noch 800.000 Euro zurück. Die Beteiligung war von der NEW im Sommer 2018 besiegelt worden, ohne dass sich vorher die Räte der beteiligten Kommunen damit befasst hatten. Daraufhin drängte die Bezirksregierung seit November 2018 auf eine Trennung von dem Investment.