Polizei bittet um Hinweise : Rangelei und Raub nach Fahrkartenkontrolle im Bus

Mönchengladbach NEW-Mitarbeiter gaben nach der Tat Personenbeschreibungen von den mutmaßlichen Tätern bei der Polizei ab.

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus haben zwei Männer am Montag, 7. November, einem Mitarbeiter der NEW eine Arbeitstasche geraubt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Vorfall gegen 16.30 Uhr von drei NEW-Mitarbeitern gemeldet. Sie gaben an, dass es im Zuge einer Kontrolle in einem Bus zu einer Rangelei zwischen zwei Fahrgästen und dem Team gekommen sei. Auslöser sei gewesen, dass sich einer der Männer der Kontrolle habe entziehen wollen. Am Bismarckplatz habe sich die Rangelei, aus dem Bus heraus, an eine Haltestelle verlagert. Dort habe einer der Männer einem Mitarbeiter die Umhängetasche mit Arbeitsgeräten entrissen. Anschließend sei das Duo in Richtung Hindenburgstraße geflüchtet.