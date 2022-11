Veranstaltung am Math.-Nat. Gymnasium in Mönchengladbach Doppelstunde mit Ranga Yogeshwar

In einer ersten Frage bat Yogeshwar um eine Einschätzung zum Veränderungsprozess in Folge der Pandemie. Das Gros der Schüler zeigte sich überzeugt, dass eine Rückkehr zu alten Modellen der Vor-Coronazeit ausgeschlossen sei. Als eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit nannten die jungen Zuhörer den Klimawandel. Diese Frage würde seine Enkel Emil und Carlotta tatsächlich besonders treffen, stimmte der Gast zu. „Wir müssen anders handeln. Für uns stellt sich die Frage, wie erreichen wir mehr Nachhaltigkeit“, betonte Yogeshwar die Notwendigkeit neuer Spielregeln. Mit anschaulichen Beispielen bezog er sich auf die alltägliche Lebenswirklichkeit. „Manchmal bin ich schlimm und esse eine Fertigpizza. Da ist Palmöl drauf“, sagter er und erzählte von Palmölplantagen, derentwegen Regenwald abgeholzt und Tiere heimatlos würden. Er sprach von den Seychellen, wo Menschen in Folge des Klimawandels von Inseln evakuiert werden müssten und den Folgen des Klimawandels im Ahrtal. „Der Mensch produziert mehr als das gesamte Gewicht aller Bäume und Sträucher weltweit beträgt“, erklärte Yogeshwar. Er betonte seine Sympathien für junge Menschen, die etwas verändern wollen, aber nicht für Aktivisten, die Kunstwerke beschädigen, um Aufmerksamkeit zu erzielen. „Verfolgt ihr die Klimakonferenz? Es geht um eure Zukunft!“, forderte er die jungen Leute zur Teilzuhabe auf. Er thematisierte die Gefahr von „Fake News“ und forderte zur Wachsamkeit auf. Er warb für eine Veränderung der Kultur als wesentliches Element zum Gelingen eines Wandels und für globale Empathie. Denn es dürfe niemandem gleichgültig sein, unter welchen Bedingungen Dinge produziert werden. Das neue Lieferkettengesetz werde in kommenden Jahren eine digitale Kontrolle ermöglichen, um unfaire Produktions-Verhältnisse zu unterbinden.