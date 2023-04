Randale und Drogenkonsum in Mönchengladbach Kleingärtner in Pongs fühlen sich „richtig bedroht“

Es könnte alles so schön sein in der Kleingartenanlage Rheydt-Pongs: 66 idyllische Parzellen. Alle Vereinsmitglieder kennen und verstehen sich. Gegen Gäste haben die Kleingärtner eigentlich überhaupt nichts, auch nicht gegen solche, die am späten Abend auf die Anlage kommen. „Die können hier ihr Bierchen trinken, mit ihren Mädchen knutschen und auch Karten spielen“, sagt Vorsitzende Christine Henkel. Doch das, was gerade in der Kleingartenanlage abgehe, sei schlimm, sehr schlimm.