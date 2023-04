Zwischenfall in Mönchengladbach Randalierer stört Osternachtfeier in Hermges

Nach Informationen unserer Redaktion verlagerte sich die Streitigkeit bis in das Gotteshaus. Der Mann soll auch in der Kirche randaliert und auch so die Osternachtfeier unterbrochen haben. Anwesende alarmierten die Polizei. Beamte nahmen den Störer in Gewahrsam. Er soll augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden haben, berichtete der Polizeisprecher. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte der Mann aber ab. Am Morgen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.