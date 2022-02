Widerstand in Mönchengladbach : Randalierer beißt Polizistin

Widerstand in Mönchengladbach

Eine Mönchengladbacher Polizistin wurde bei einem Einsatz so verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Der Mann war in einem Mehrfamilienhaus mit Bewohnern in Streit geraten. Als die Polizei dazwischen gehen wollte, trat und schlug er um sich. Auch im Polizeigewahrsam reagierte er noch aggressiv.

Ein Mann hat bei einem Polizeieinsatz in Mönchengladbach am Dienstagabend erheblichen Widerstand geleistet und eine 29-jährige Polizeibeamtin in die Hand gebissen.