Polizeieinsatz in Mönchengladbach Randale nach Regionalspiel im Grenzlandstadion

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es nach Spielende in Höhe der Kreuzung Moses-Stern-Straße/Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen Fans der unterschiedlichen Lager gekommen. Die Anhänger von Alemannia Aachen befanden sich auf dem Weg zum Bahnhof Rheydt in drei Shuttle-Bussen. Die Fahrzeuge hatten verkehrsbedingt halten mussten. Provoziert gefühlt von etwa zehn Anhängern von Borussia Mönchengladbach, die sich auf dem Gehweg vor einer Kneipe aufhielten, verließen die Alemannia-Fans den Bus, indem sie, so die Polizei, die Notverriegelung der Türen betätigten. Insgesamt waren etwa 80 Personen beteiligt.