Trainingsbesuch in Mönchengladbach : Ex-Borusse Raffael überrascht Fußball-Frauen des SC Hardt

Trainingsbesuch in Mönchengladbach

Mönchengladbach Borussias ehemaliger Stürmer hat an einem Training des Frauen-Bezirksligisten SC Hardt teilgenommen. Trainerin Tiziana Fioravante wollte sich mit dem besonderen Trainingsgast bei ihrer Mannschaft bedanken. Und auch Raffael hatte seinen Spaß.

Einen Versuch war es wert. Tiziana Fioravante hatte Borussias ehemaligen Stürmerstar Raffael schon des Öfteren auf der Straße gesehen und wusste, dass er in ihrer Nachbarschaft wohnt. Angesprochen hatte sie ihn aber nie. „Dann habe ich ihn zuletzt einfach mal angeschrieben und gefragt, ob er ein Training der Frauenmannschaft des SC Hardt leiten würde – und einen Tag später hat er schon geantwortet und zugesagt”, erzählt Fioravante, die das Hardter Frauenteam bereits seit acht Jahren trainiert.

Sie habe ihren Spielerinnen einmal etwas zurückgeben wollen für die ganze Unterstützung, die sie in den vergangenen Jahren erhalten habe. So konnte sie plötzlich ihre Mannschaft mit einem besonderen Trainingsgast überraschen. „Als die Mädels gesehen haben, wenn ich da mit zum Training bringe, waren alle erstmal total schüchtern”, sagt Fioravante, die zuvor mit Raffael abgesprochen hatte, dass er sie beim Training unterstützen könne. Doch dann schnürte der Brasilianer selbst die Fußballschuhe und trainierte einfach mit. „Das war natürlich ein Highlight für alle Spielerinnen. Den ersten Ball hat er direkt in den Winkel geschlenzt. Und ich habe natürlich darauf geachtet, dass jede Spielerin im Abschlussspiel einmal mit ihm spielt”, sagt Fioravante.