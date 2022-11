Polizei bittet um Hinweise : Räuberischer Diebstahl in Rheydter City

Mönchengladbach Ein Mann wurde in einem Geschäft an der Stresemannstraße dabei beobachtet, wie er Waren in seinen Rucksack steckte. Als er angesprochen wurde, flüchtete er mit einem Komplizen.

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag, 15. November, gegen 14.40 Uhr in einem Geschäft an der Stresemannstraße in Rheydt einen räuberischen Diebstahl begangen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Eine Mitarbeiterin hatte einen der beiden Männer im Laden dabei beobachtet, wie er Waren aus der Auslage nahm und nicht wieder zurücklegte. Als die Frau den Fremden darauf ansprach, griff der Mann laut Polizeibericht nach seinem Rucksack und rannte aus dem Laden. Auf der Flucht bekam eine andere Mitarbeiterin des Geschäfts den Rucksack zu packen. Ein Komplize des Diebs riss ihn ihr aber wieder weg.

Die beiden Täter flüchteten gemeinsam in Richtung Odenkirchener Straße. Die Polizei fahndete in der Nähe des Tatortes, konnte aber keine Tatverdächtigen finden.

Die Zeuginnen beschreiben die beiden Männer als etwa 17 bis 25 Jahre alt. Derjenige mit dem beigefarbenen Rucksack hat eine kräftigere Statur und hellbraune Haare. Er trug am Tattag eine Jeans und einen blauen Vliespullover. Der andere Mann ist laut Zeugenaussagen circa 1,75 Meter groß, hat blonde kurze Haare und eine normale Statur. Er soll Jeans und einen hellbraunen Pullover aus Teddyfell getragen haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen.

(RP)