Täter flüchtig Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Bei seiner Flucht aus einem Edeka-Markt an der Hofstraße hat ein mutmaßlicher Ladendieb am Mittwoch, 17. Juli, einen Angestellten verletzt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 19.55 Uhr war einem 20-jährigen Mitarbeiter des Supermarktes aufgefallen, wie ein Mann an der Kasse vorbei den Laden verlassen wollte. Als der Angestellte ihn bat, in seinen Rucksack schauen zu dürfen, stieß der Fremde ihm den Ellenbogen in die Rippen und lief über die Hofstraße in Richtung Hardterbroicher Straße davon.