Vorläufige Festnahme in Mönchengladbach : Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Mönchengladbach Ein Mann wollte gestohlene Ware nicht wieder herausgeben. Er soll Geschäftsmitarbeiter geschlagen und geschubst haben. Es geht um Getränkedosen und Süßigkeiten.

Ein 24-Jähriger hat am Donnerstag, 25. August, um 14.20 Uhr in einem Supermarkt an der Straße An der Bahn im Stadtteil Rheindahlen einen räuberischen Diebstahl verübt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.