Polizei Mönchengladbach meldet zwei Raubdelikte Täter wollten Goldkette, Handy und Geld

Kurz darauf, gegen 12.35 Uhr, wurde ein Streifenteam an der Karmannstraße auf eine schreiende Frau aufmerksam. Den Beamten gegenüber gab diese an, dass soeben ein fremder Mann versucht habe, ihr das Handy zu entreißen. Als sie um Hilfe rief, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Waldhausener Straße. In diesem Fall soll es sich um einen Mann zwischen 20 und 25 Jahren handeln, der eine graue Jacke und eine Basecap trug. Eine unmittelbare Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.