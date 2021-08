Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen : Räuber greifen unvermittelt auf offener Straße ab

Mönchengladbach Am Sonntagmorgen prügelte ein Trio einen 18-Järigen bewusstlos. In der Nacht zuvor war ein 52-Jähriger von hinten mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und bestohlen worden.

Die Polizei meldet zwei Raubüberfälle. Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger sind am Sonntag an der Bushaltestelle „Am Sternenfeld“ angegriffen worden und beraubt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kamen die beiden Täter gegen 6 Uhr früh auf die beiden jungen Männer an der Bushaltestelle zu und sprachen sie an. Unmittelbar darauf schlugen sie auf die 17- und 18-Jährigen ein. Dem 17-Jährigen gelang kurz darauf die Flucht.