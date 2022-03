Zwei Männer bei Angriffen verletzt : Räuber schlagen und treten Opfer in Rheydter und Glabacher City

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt nach zwei Raubdelikten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Polizei sucht Zeugen nach Überfällen auf zwei Männer, die verletzt und bestohlen wurden. In beiden Fällen waren es gleich mehrere Angreifer, die ihre Opfer auch dann noch attackierten, als sie am Boden lagen.

Zwei Männer sind am Montagbend und in der Nacht zum Dienstag in der Gladbacher und der Rheydter City von Angreifer-Gruppen ausgeraubt und verletzt worden. In beiden Fällen wurden die Opfer geschlagen und getreten, obwohl diese am Boden lagen.

In Rheydt wurde ein 49-Jähriger überfallen. Nach eigenen Angaben war er gegen 3.20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als ihm drei bis vier Männer vom Marktplatz aus entgegenkamen. Sofort hätten sie mit Schlägen angegriffen. Als der 49-Jährige im Verlauf der Attacke hinfiel, traten die Männer weiter auf ihn ein. Erst als das Opfer den Angreifern sein Geld überließ, ließen sie von ihm ab und flüchteten mit der Beute in Richtung Stresemannstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen verlief negativ. Die Männer werden wie folgt beschrieben: schwarze Haare, dunkel gekleidet, einer der Männer hatte lockige Haare.

Am Montagabend haben mehrere Jugendliche einen 24-jährigen Mann an der Hindenburgstraße angegriffen und seine Bauchtasche geraubt. In der Tasche befanden sich Geld, ein Handy und weitere wichtige persönliche Dokumente und Gegenstände. Gegen 21.50 Uhr hatte sich der 24-Jährige mit einem Freund im Bereich der Bismarckstraße/Ecke Hindenburgstraße aufgehalten, als er von einem Jugendlichen nach einer Zigarette gefragt wurde. In diesem Moment schlug ein weiterer Jugendlicher dem 24-Jährigen von hinten gegen den Kopf. Der Getroffene fiel zu Boden und weitere Jugendliche kamen kurz darauf hinzu und traten auf das Opfer ein. Die circa acht Angreifer entrissen dem 24-Jährigen bei der Attacke seine Bauchtasche. Der Geschädigte konnte weglaufen und in einen Bus in Richtung Viersen steigen. Anschließend informierte er die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zu den Verdächtigen machen können, sich unter 02161 290 zu melden.

(RP)