Festnahme in Mönchengladbach Räuber schlägt mit Werkzeug zu

Gegen 5.50 Uhr hatte die Polizei die Mitteilung erhalten, dass es in einer Wohnung am Buscherplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Die eingesetzten Beamten trafen auf einen 30-jährigen Mann an, der Verletzungen aufwies. Der Geschädigte gab an, dass es in der Wohnung zu einem Raubdelikt gekommen sei. Ein Mann, der sich ebenfalls öfter in der Wohnung aufhalte, habe ihn mit einem Werkzeug geschlagen und ein Portemonnaie und ein Handy geraubt. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus.