Kriminalität in Mönchengladbach Schon wieder! Räuber reißt in Rheydt Seniorin (85) Kette vom Hals

Es ist bereits der dritte Fall dieser Art innerhalb weniger Wochen in der Innenstadt von Rheydt. Am 8. August hatte ein Radfahrer gegen Mittag einer 57-Jährigen an der Straße Gracht die Halskette gestohlen. Am 29. Juli war einer 87-Jährigen an der Wilhelm-Strater-Straße die Halskette gestohlen worden. Auch dieser Täter war mit dem Fahrrad unterwegs.