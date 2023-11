Diebstahl in Mönchengladbach Räuber reißen 18-Jährigem Kette vom Hals

Zwei Täter haben am Samstag, 4. November, gegen 1.50 Uhr einen 18-Jährigen beraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann aus der Altstadt kommend auf der Treppe in Richtung Weiherstraße unterwegs, als ihn zwei Männer von hinten ansprachen. Am Fuße der Treppe habe einer der beiden Täter an seinen Hals gefasst und eine Goldkette abgerissen. Kurz drauf habe er Pfefferspray oder ähnliches in die Augen gesprüht bekommen. Beide Räuber seien in Richtung Lüpertzender Straße geflüchtet.