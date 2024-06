Kriminalität in Mönchengladbach Räuber drohten im Theaterpark mit Schlagstock

Der 29-Jährige war eigenen Angaben zufolge zu Fuß in Richtung Rheydter Innenstadt unterwegs, als sich ihm plötzlich zwei junge Männer in den Weg stellten. Einer von ihnen hielt einen Schlagstock in der Hand und forderte den 29-Jährigen auf, den beiden seinen Rucksack auszuhändigen. Doch er weigerte sich, hielt seinen Rucksack fest und rief um Hilfe. Der zweite Täter habe ihm daraufhin mit der Faust einen Schlag ins Gesicht versetzt. Dann hätten sie von ihm abgelassen und seien weggerannt. Der Geschädigte trug Verletzungen davon, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Rettungskräfte brachten ihn dazu ins Krankenhaus.