Infrastruktur in Mönchengladbach : Radwegverbindung in Nord-Süd-Richtung wird verlängert

Radwegverbindung in Nord-Süd-Richtung wird verlängert

Infrastruktur in Mönchengladbach

In Mönchengladbach wird das Radwegenetz ausgebaut. Foto: Gabriel Werner/Gabriel, Werner

Mönchengladbach Die neue Route werde vor allen Dingen für Berufspendler interessant sein, die künftig vom Hauptbahnhof aus die in Bonnenbroich-Geneicken ansässigen Unternehmen bequem mit dem Rad erreichen können, sagt der Technische Beigeordnete.

Die bereits vom Hauptbahnhof über die Karl-Kämpf-Allee bis zum Bungtbach und Eichenstraße bestehende Radwegeverbindung wird erweitert. Das teilt die städtische Pressestelle mit. Jetzt beginne der Ausbau eines gemeinsamen Geh- und Radweges von der Eichenstraße bis zur Salierstraße. Ergänzt werde die Maßnahme mit einer Querverbindung in Richtung Westen zur Dohler Straße und in Richtung Osten zur Frankenstraße. Die durchgehende Radwegverbindung in Nord-Süd-Richtung vom Hauptbahnhof bis zu den östlichen Stadtteilen von Rheydt soll damit verlängert werden. Die Bauzeit beträgt laut Pressestelle rund sechs Monate.